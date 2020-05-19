تونس تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ عشرة أيام

سجلت تونس أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ عشرة أيّام في محافظة المهدية، وفق ما أفادت وزارة الصحة، اليوم، فيما شرعت البلاد منذ أسبوعين في تخفيف تدابير الإغلاق التام.

وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 46 في البلاد التي أقرت تدابير غلق تام مشددة منذ نهاية مارس الفائت، ولم تشهد المستشفيات ذروة في استقبال المرضى، وفقًا لما نشره موقع "فرانس 24".

كما سجلت السلطات الصحية ست إصابات جديدة من بين التونسيين العائدين من الخارج والمقيمين لمدة 14 يوما داخل مراكز للحجر الصحي الإجباري، ليرتفع اجمالي الاصابات إلى 1043.

وتواصل السلطات التونسية إجلاء رعاياها بالآلاف من دول أوروبية وأفريقية أسبوعيا وتفرض عليهم حجرا صحيّا تشرف عليه.

ويبلغ معدل أعمار الوفيات 67 عاما على ما أكدت وزارة الصحة في وقت سابق.

تعافى من الفيروس 819 شخصا ومازال 178 مريضا، بينما يعالج داخل المستشفيات ثلاثة أشخاص فقط.