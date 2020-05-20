تعرف على إجراءات "التنمية المحلية" بعد إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شددت من الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا فى كل المحافظات، وخاصة بعد إصابة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أن الوزارة تتبع كل الإجراءات التى أقرتها وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وشددت على المحافظات مؤخرا باتباع عدة إجراءات لحماية العاملين والمواطنين ومنها...

- تعقيم وتطهير دواوين المحافظات والأحياء باستمرار.

- عدم السماح بدخول المبانى الحكومية للمحافظة والأحياء إلا بارتداء الكمامة سواء موظفين أو مواطنين.

- قياس درجة الحرارة بواسطة الكواشف قبل دخول المبنى ومنع من تزيد حرارته عن 38 درجة.

-عدم السماح بدخول المواطنين إلا في أضيق الحدود

- استقبال طلبات وشكاوى المواطنين إلكترونيا والرد السريع عليها.

- التعقيم المستمر لكل العاملين بالنظافة والحرص على ارتداء الكمامة والقفاز.

- عدم إجراء أي لقاءات بين المسؤولين بالمحليات دون ارتداء الكمامة.

- منح إجازة لأى مريض أو كبار السن أو الحوامل فى إطار تخفيض قوة العمل.

- عدم السماح بأي تجمعات بالمحافظات سواء أسواق أو خلافه- الإبلاغ عن أى حالات تعاني أعراض كورونا.

- الاستمرار فى حملات إزالة المخالفات والتعديات أولا بأول.

- إزالة الإشغالات من الشوارع والحفاظ على نظافتها.

- إزالة تراكمات القمامة بشكل فورى.