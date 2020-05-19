التنمية المحلية تطمئن على محافظ الدقهلية المصاب بكورونا: أمنياتنا بالشفاء العاجل

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وزير التنمية المحلية يطمئن على محافظ الدقهلية: أمنياتنا بالشفاء العاجل من كورونا

وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية، والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ، لمتابعة سير العمل بالمحافظة والملفات العاجلة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص إزالة التعديات على أراضي واملاك الدولة، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا، خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ الأسبوع الحالي، وإجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التنمية المحلية أنّه يوم الأحد قبل الماضي الذي وافق 10 مايو الحالي، استقبل الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة.

وأضاف شعراوي أنّ الوزارة اتخذت خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة الحرارة للمحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنّ اللقاء شهد الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي طبقا لتوصيات وزارة الصحة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على أنّه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة والمباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأشار شعراوي إلى صرف كمامات للعاملين بالوزارة ومنع دخول أي موظف لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة، والتنبيه على المحافظات باتخاذ ذات الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات للموظفين والمترددين، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات والمباني الخدمية والحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.