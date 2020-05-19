محافظ الدقهلية: لقائي بوزير التنمية المحلية كان منذ أسبوع وليس يومين

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، تفاصيل لقاءه بوزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، بمقر الوزارة أمس الإثنين، مؤكدًا أن ذلك حدث نتيجة التعاون المثمر بين المحافظين والوزراء، بشكل مستمر.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن اللقاء ناقش بعض الموضوعات الخاصة بأشياء تابعة للوزارة، في محافظة الدقهلية، وبعدها عاد مباشرة إلى المحافظة، "أنا اللي روحت له الوزارة مش هو اللي جالي".

وعن مقابلته مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نفى محافظ الدقهلية، أن يكون التقاه من يومين، موضحًا أن اللقاء كان منذ أسبوع، موضحًا في الوقت ذاته، أنه لا يعاني من أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق تنفس، وأنه تواصل مع أسرته وأبنائه، واطمن عليهم وطمأنهم على حالته الصحية.