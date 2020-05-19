المدينة الجامعية ببورفؤاد تستعد لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المدينة الجامعية ببورفؤاد، تمهيدًا لتجهيزها لاستقبال المصريين العالقين العائدين من الخارج.

وتفقد المحافظ، الغرف المخصصة لإقامة العالقين العائدين من الخارج، وشدد على مسؤولي المدينة مراعاة جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للمعايير الطبية، مع تزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة، فضلًا عن إجراء أعمال التطهير وتعقيم مباني المدينة على مدار اليوم.

ووجه المحافظ مسؤولي الجامعة بالتنسيق مع رئيس المدينة، لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وأعمال رفع الكفاءة بمباني المدينة.

وأوضح أنه سيتم توفير وجبات غذائية للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، إضافة إلى توفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

وأكد المحافظ، أن الأطقم الطبية وفرق التمريض بالمحافظة، على جاهزية تامة لتقديم الدعم والمساندة للعالقين حتى مرور تلك المرحلة بأمان وسلام.