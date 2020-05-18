تجهيز المدينة الجامعية بالزقازيق لاستقبال العائدين من الخارج

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مبنى المدينة الجامعية بالزقازيق للتأكد من جاهزيته وتوافر كافة سبل الإقامة والإعاشة لاستقبال الوافدين من الخارج والبالغ عددهم 750 وافدا لقضاء فترة الحجر الصحي الاحتياطي بها، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حرص المحافظ على تفقد الغرف المجهزة بالمبنى والمخصصة لعزل الوافدين من الخارج و اطمأن بنفسه على جاهزيتها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بها وفقا للمعايير الطبية المقررة، وتزويدها بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة بالتعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الصحة، وكذلك استمرار إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمبنى والشوارع المحيطة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للنزلاء.

وأشاد المحافظ بمستوى النظافة والصيانة للمبنى والغرف المجهزة والمطعم وغيرها من الملحقات المجهزة على أعلى مستوى مع توافر كافة الخدمات التي يحتاجها العائدين من الخارج من تغذية ووسائل ترفيهية. وأكد المحافظ على حسن استقبال ومعاملة الوافدين وتقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية للتغلب على الفيروس والخروج من تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ انه تم تقديم الدعم والتجهيزات اللازمة للمدينة الجامعية لاستقبال الوافدين من الخارج حيث تم تقديم 500 "ماسك فيبيو ليزر" و 500 "جاون طبيب" و4000 كمامةطبية و10500 ملاية ولوازمها و50 بدلة عزل و400 "ماسك أوكسجين" مقدمة من مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر، فضلا عن قيام رئاسة حي أول الزقازيق بقص وتهذيب الأشجار وإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمداخل ومخارج المدينة الجامعية والشوارع المحيطة.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة بجهازها التنفيذي وجامعة الزقازيق لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للوافدين من الخارج وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.