محافظ بورسعيد: تكثيف حملات توعية المواطنين والنظافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، برؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمناقشة أعمال رفع كفاءة ونظافة الأحياء خلال عيد الفطر المبارك كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية حرصا علي سلامتهم خلال تلك المرحلة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء بوجود خطة عمل قبل وبعد وأثناء عيد الفطر المبارك خاصة بأعمال النظافة ورفع كفاءة الأحياء والحفاظ على الشكل الجمالى وإزالة الاشغالات والتعديات والتى تعيق نهر الطريق وتؤدى للتكدس والتزاحم فى الطرق والميادين .وطالب محافظ بورسعيد بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف النظافة وإزالة الاشغالات بصفة خاصة خلال هذه المرحلة، ضمن إجراءات الحد من فيروس كورونا المستجد.

كما شدد محافظ بورسعيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتعليمات المقررة من الدولة والقرارات التى تم اتخاذها مؤخرا خلال عيد الفطر المبارك مؤكدا أهمية وعى المواطن وعدم الاستهتار والبعد عن التجمعات والاختلاط خلال أيام العيد للحد من انتشار الوباء الحالي.