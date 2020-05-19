ضبط 1000 لتر زيت طعام مجهول المصدر وتحرير 38 مخالفة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين ضبطت عددًا من المخالفات التموينية المتنوعة، أثناء مرورها على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية، وذلك ضمن خطة مواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة تموينية، منها 17 مخالفة للمخابز البلدية، مشيرًا إلى ضبط 1080 لتر من زيت الطعام مجهول المصدر، إضافة إلى 19 مخالفة تنوعت بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدم وجود شهادات صحية، وقضايا أخرى متنوعة.

وأشار المحافظ، إلى ضبط مخالفتين لمحطات توزيع الطاقة والمنتجات البترولية.