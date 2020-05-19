عبير الشاعر تكشف كواليس مشاركتها في لما كنا صغيرين وشاهد عيان

أعربت الفنانة عبير الشاعر، عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من قبل المتابعين عن ظهورها في مسلسل شاهد عيان للفنان حسن الرداد والذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني الجاري.

وأكدت "عبير" في بيانٍ صادر اليوم، أنها تشهد الحلقات المقبلة للأحداث عدة تغيرات تقلب الموازين لتنتهي بنهاية تستحق متابعة وانتظار المشاهد للأحداث بوجه عام .

"عبير" تجسّد شخصية تدعى "رانيا" ومعظم مشاهدها مع زوجها وهيب العزازي والذي يجسّد هذه الشخصية الفنان محمد لطفي والذي ينشغل عنها دائماً بسبب ارتباطاته بعمله غير المشروع ولديها منه ولد وبنت.

وأضافت "عبير" أنه من ضمن التغيرات لديها بصفة خاصة أن يكتشف زوجها الفنان محمد لطفي بالصدفة خيانتها من أقرب أعداءه في حياته المهنية وهو عادل الوايلي والذي يجسّد هذه الشخصية الفنان تامر فرج فيرسل له أحد الأشخاص ليقتله ويأخذ زوجته ويعذبها بطريقته الخاصة فيحضر لها أطباء من مستشفى المجانين للذهاب معهم.

جدير بالذكر، أن مسلسل شاهد عيان يتضمن نخبه من النجوم، وهم الفنان حسن الرداد، وليد فواز، محمد لطفي، أحمد صيام ، بسمة، هنا شيحة، تامر فرج ، عبير الشاعر، ريم عبدالقادر وآخرين وهو من إنتاج شركة M.G.R للمنتج ممدوح شاهين ومن سيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما تشارك عبير الشاعر في مسلسل لما كنا صغيرين للنجم خالد النبوي والذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني الجاري.

وكشفت عبير أن مواقف الشهامة والرجولة التي يقدمها ياسين والذي يجسّد هذه الشخصية الفنان خالد النبوي إلى دنيا والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة ريهام حجاج، تتجسد في عدد من المواقف بالزواج من دنيا وذلك بحضور الأقارب والأصدقاء لكل من الطرفين وغيرها من الأحداث.

يشار إلى أن عبير تجسد شخصية تدعى "نادية" ومتزوجة من "فهمي" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان عماد رشاد وهو عم الفنانه ريهام حجاج، ويدور محور دورها بالمساعدة في الاستغلال وجلب الحق بطرق غير مشروعة ثم ينتهي بالتصالح والود والترحاب بعده طرق.

أضافت عبير أن حلمها تجسيد شخصية مؤثرة وسط هذا الكم الهائل من النجوم، مراهنة على أن يكون كل مشهد لها بمثابة "ماستر سين".

تدور أحداث مسلسل لما كنا صغيرين في إطار تشويقي، حيث يتعرض هؤلاء الأصدقاء للعديد من الكوارث في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

لما كنا صغيرين يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم وهم الفنان خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، عبير الشاعر، هاني عادل، عماد رشاد وآخرين وهو من إنتاج شركة Art Makers للمنتج أحمد عبد العاطي ومن سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج محمد علي.