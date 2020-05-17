لما كنا صغيرين الحلقة 23.. خالد النبوي يعترف بحبه لريهام حجاج

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 23 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا، بإعادة ياسين "خالد النبوي"، الفيلا لدنيا، بعدما استولى عليها عمها "عماد رشاد"، بعقود مزورة.

تلقى سليم "محمود حميدة"، اتصالا من خاطف ابنته يطلب فيه مقابلته، ذهبت والدة ياسين، لدنيا، في منزلها وأخبرتها بأن ابنها يحبها.

تتسلم دنيا، رسالة من سليم، يخبرها بأنها كانت محقة في أن وائل "كريم قاسم"، لم ينتحر بل قُتل، لتتصل بياسين وتطلب منه الحضور إليها، وقامت بإبلاغه بالرسالة التي تلقتها، يحاول طمأنتها وأنه سيتولى موضوع سليم، وأثناء ذلك يعترف لها بحبه.

مسلسل "لما كنا صغيرينِ"، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.