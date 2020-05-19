"عربية النواب": أحفاد عمر المختار سيجعلون ليبيا مقبرة لمرتزقة أردوغان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركي الإرهابي رجب طيب أردوغان داخل الأراضي الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.

وطالب أباظة في بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وقف النظام التركي الإرهابي من عملياته الإرهابية والإجرامية داخل الأراضي الليبية.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولي الإسراع في محاكمة الدكتاتور رجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمه الإرهابية التي ارتكبها داخل عدد كبير من الدول العربية بصفة عامة وداخل سوريا وليبيا بصفة خاصة.

وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة الشعب الليبيي الشقيق وجميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبيي بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة أطماع السلطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان في السيطرة على النفط ومقدرات الشعب الليبيي معربا عن ثقته التامة في قدرة أبناء وأحفاد البطل الكبير المجاهد عمر المختار في جعل الأراضي الليبية مقبرة لكل إرهابيي وغزاة ومرتزقي النظام التركي الشيطاني والإرهابي.