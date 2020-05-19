تخفيضات كبيرة في رواتب الموظفين الجدد بسلطنة عمان

اتخذت سلطنة عمان قرارا بتخفيض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد بنسبة 23%.

وتخطط السلطنة لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10%؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والغاز.

ووفقا لوكالة "بلومبيرج" قرر مجلس الخدمة المدنية في عمان تخفيض راتب دخل حاملي الدكتوراه بنسبة 23%؛ بينما سيواجه من يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14%.

وجاء في التقرير أن قرار خفض الرواتب للموظفين الحكوميين الجدد، يأتي لعدة أسباب؛ من أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.