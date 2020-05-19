نقيب المحامين يشكل لجنة جديدة لمتابعة طلبات العلاج 

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة العلاج الجديدة، والمختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.

وقال عطية في قراره إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى القرار الصادر بتاريخ 29/4/2020، وملحقه بتاريخ 16 مايو 2020، والذي تضمن تشكيل لجنة علاجية مختصة ببحث وتقرير كل ما يتعلق بطلبات وقرارات العلاج.

وأضاف أنه بالنظر إلى أن أعباء بعض أعضاء اللجنة تحول بينهم وبين المساهمة في اللجنة، تقرر تشكيل اللجنة من مجدي سخي عضو مجلس النقابة، ويحيى التوني عضو مجلس النقابة، وسيد عبدالغني عضو مجلس النقابة، ومحمد فزاع عضو مجلس النقابة، وأبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة، وفاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة