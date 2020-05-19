هيثم شاكر عن كواليس الاستعانة بابنه في حب عمري: اقتراح المخرج

كشف الفنان هيثم شاكر، كواليس مشاركة نجله "محمد" في مسلسله الجديد حب عمري الذي يُعرض عبر قنوات "روتانا"، موضحًا أنَّه "قبل بدء التصوير، كنا نبحث عن طفل يشبهني لكي يقوم بتصوير عدة مشاهدة تذكر المشاهدين بذكريات بطفل العمل".

وقال "شاكر"، لـ"الوطن": "ظللنا نبحث عن طفل يشبهني، إلى أن اقترح عليّ المخرج عبدالعزيز حشاد، فكرة الاستعانة بنجلي محمد، رغم أن محمد مازال طفلا في المرحلة الابتدائية وهوايته كرة القدم، وتمّ الاستعانة به".

وأكّد "شاكر"، أنّ "نجله قدّم الدور بسهولة، ولم يجهد المخرج في التصوير، بل صورها في دقائق معدودة، وأصبح من يوم التصوير يريد التمثيل مرة أخرى لأنه أحب الكاميرا وكواليس التصوير".

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

ويعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.