هيثم شاكر: التشابك بين أبطال حب عمري جذبني للمشاركة فيه

أعرب الفنان هيثم شاكر، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول دوره في مسلسل "حب عمري"، الذي يُعرض حاليًا عبر قنوات "روتانا"، مؤكدًا أنه راض بردود الفعل الإيجابية، مؤكدًا على أنه قرأ سيناريو العمل 20 مرة من أجل أن يذاكر الدور بشكل جيد.

وكشف "شاكر" لـ"الوطن" كواليس التحضير للمسلسل، قائلًا: "أنا أحضر لنفسي للتمثيل من خلال كورسات تمثيل، لاسيما بعد نجاح التجربة الأولى مع الفنانة غادة عبدالرازق، اتخذت قرار استكمال المشوار"، مؤكدًا على أنه كان يتلقى عروضًا بالمُشاركة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إلا أنه كان يرفض تلك العروض، حتى وقع الاختيار على "حب عمري".

وأكد أنه قرأ السيناريو أكثر من 20 مرة، بشأن التحضير والمذاكرة لشخصية "عيسى" ودراسة أسلوبها، موضحًا أنه أكثر ما جذبه في الورق هو التشابك بين أبطال العمل وعدم وجود خط واحد قائم في المسلسل.

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

ويعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.