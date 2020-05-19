الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول وباء كورونا

توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، اليوم، على فتح تحقيق بشأن استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تصاعد الانتقادات الأميركية لكيفية تعاطيها مع الوباء.

وتبنّت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

ودعا القرار الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء الذي أصاب أكثر من 4.8 ملايين شخص حول العالم وأودى بأكثر من 318 ألفا.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19".

ولم تنأى الولايات المتحدة بنفسها من الإجماع كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من الاجتماع أمس، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.