تعافي 3 حالات جديدة من كورونا بمستشفى عزل قها

أعلنت مستشفى قها للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا، تعافي 3 حالات جديدة وخروجها اليوم من المستشفى، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 212 حالة.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 212 شخصا اليوم، مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مؤكدة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء .وأضافت "حتاتة" أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى.