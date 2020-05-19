رئيس "اقتصادية القناة" يكشف تفاصيل مصنع كابلات الألياف الضوئية

أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على أن مشروع الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء مصنعا في "المنطقة الاقتصادية" يعد أكبر مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية في قطاعها الجنوبي بالعين السخنة.

وأضاف خلال توقيع اتفاق إنشاء المصنع، منذ قليل، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية وجذب استثمارات محلية مفيدة والمضي قدما في تحقيق رؤية الدولة للمنطقة الاقتصادية لتكون مركزا لوجستيا عالميا، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الهيئتان لإنشاء مجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية الشهر الماضي.

وأشار رئيس الهيئة الاقتصادية أن المشروع يقام على مساحة 50 ألف متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة بالقطاع الجنوبي في العين السخنة، بتكلفة استثمارية للإنشاءات وخطوط الإنتاج بنحو 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية سنويا للمشروع ستبلغ 60 ألف كم كابل، بما يخدم الاستثمار المحلي ويدعم خطط الدولة وتلبية احتياجاتها المحلية سواء لشركات الاتصالات أو المدن الجديدة وأيضا احتياجات شركات الكهرباء والبترول والغاز وكذلك التصدير للسوق العربي والإفريقي والأوروبي.

وأضاف زكي أن هذه المشروعات ستساهم في توفير فرص عمل للشباب المصري والذي نركز عليه في تعاقداتنا والتزاماتنا لتحقيق الخطة الاستراتيجية للمنطقة في 2020-2025 الخمس سنوات المقبلة.