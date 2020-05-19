فحص صور التعدي على مسعف بسبب كورونا في القاهرة

تفحص أجهزة الأمن صورًا تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تبرز التعدي على مسعف.

وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن تفحص الواقعة للوقوف على كونها صحيحة من عدمه، وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى منشور تم تداولة بكثافة على "فيس بوك"، "ده مسعف فى العباسية، ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة، نزل يوسع الطريق للسواق، 3 شباب قالوا له ابعد عننا كده، قالهم انتو شايفنا جرب، قالوا له أوسخ من الجرب، ابعد عننا بكرونتك دي، قالهم مفيش حد جربان غيركم، قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية، ورد فعل سلبي من الناس اليي ماشية في الشارع، ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت، السواق خد نمرة العربية بتعتهم.. ادعموه يجيب حقه".