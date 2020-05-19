النيابة العامة تكشف تفاصيل قتل سمسار الهرم على يد "عصابة حرحر عضمة"

جددت النيابة العامة، حبس 3 متهمين، في واقعة قتل سمسار الهرم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن نسبت إليهم تهمة القتل العمد، حيث حاول المتهمون اقتحام منزل المجنى عليه وسرقته بالإكراه إلا أنه شاهدهم، وقام بمطاردتهم والإمساك بهم فقتلوه بطلقة في الرأس.

أكدت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، التى جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائى بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين الأربعة حاولوا اقتحام منزل الضحية والذي يعمل في مجال سمسرة العقارات، 39 عاما، لسرقته، فشاهدهم وقام بمطاردتهم وحاول الإمساك بهم، فأطلق أحدهم عليه الرصاص من فرد خرطوش، فاخترقت الطلقة رأسه لقرب المسافة، حيث تبين أنها أقل من نصف متر.

وطبقا لما ورد فى محضر الشرطة وتحريات المباحث التي قادها العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سمسار عقارات، بالطريق بمنطقة اللبيني متوفي إثر طلق خرطوش.

انتقلت قوة أمنية وفرضت كردونا أمنيا فى محيط الجريمة، وحضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وتبين أن الطلقة فى الرأس، وأن المسافة قريبة لأنها تسببت فى إحداث فتحتي دخول وخروج، واستكملت القوات الفحص، وتبين أن الضحية قتل على بعد عدة أمتار من منزله، وبدأت القوات فى فحص كاميرات المراقبة، وتبين أنها سجلت تفاصيل الجريمة المروعة، وحددت القوات 4 متهمين وراء الجريمة.

على الفور بدأ فريق البحث تحت قيادة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في تتبع خط هروب المتهمين، وأمكن تحديد 4 عاطلين مقيمين في منطقة أبو النمرس وهم (حرحر وعضمة و2 آخرين)، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن التروسيكل والبندقية ومقص حدادي تم استخدامهم في محاولة سرقة المجني عليه، وتم التحفظ عليهم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأصدرت أمرها بحبسهم 15 يوما على ذمة استكمال التحقيقات.