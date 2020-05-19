لمن يعانون من حرارة الجو.. نصائح لتقوية الجهاز المناعي

قدمت الدكتورة مها جعفر، أستاذ التحاليل والباثولوجيا بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح المواطنين في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو وصدور بعض التحذيرات من تأثيرها على صحة المواطنين.

وقالت مها في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يجب عدم التعرض للشمس بشكل مباشر، مع تناول عصير الليمون بعد الإفطار والتحلية بالموز وشرب المياه ما بين الإفطار والسحور، "ليس أقل من 8 أكواب مياه".

وأكدت على ضرورة الاهتمام بتناول خضروات معينة، كالسبانخ والخس، والكابوتشا، والبروكلي، والفول، والعدس، واللوبيا البيضاء، والبيض، والأڤوكادا، ونصحت باستخدام الزيت الحار، وكذلك استخدام بذر الكتان المطحون لمن ليس لديه مشاكل في الغدة الدرقية، ودبس الرمان، والموز، والبرتقال، واللب السوري، والمكسرات، وحبة البركة، والعسل الأبيض.

وتابعت جعفر، أن هذه الأطعمة بالذات تحتوي على ما يقوي المناعة بشكل طبيعي.

وعن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على انتشار فيروس كورونا المستجد، قالت جعفر: "لو فعلا حرارة الجو ستؤثر على الڤيروس هيبان في حجم الانتشار و الأعداد، الأسبوع المقبل وليس هذا الأسبوع".