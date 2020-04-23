تحفيز الجهاز المناعي ضد الأوبئة.. 5 فوائد لممارسة الرياضة صباحا

قدمت وزارة الشباب والرياضة فوائد لممارسة الرياضة صباحا للمواطنين، ضمن مبادرة الوزارة "البيت بداية"، كالتالي:

1) ممارسة الرياضة لمدة 10 دقائق صباحًا تفيد عضلات الجسم بما يعادل 30 دقيقة في المساء.​

2) تحفز العقل على النشاط الفكري والإبداعي وتساعد العقل أن يكون تشط لباقي ليوم.

3) الرياضة الصباحية تساعد على التغلب على مشاكل الإجهاد في أغلب أوقات اليوم، والنوم بدون مشاكل الأرق والقلق والتوتر.​

4) التخلص من الوزن الزائد بفعالية أكبر من ممارسة الرياضة مساءً.

5) ممارسة الرياضة تسعد على تحفيز الجهاز المناعي ضد الأمراض والأوبئة.​