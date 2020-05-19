7 أوراق مطلوبة.. مستندات توصيل تيار كهربائي للمحلات التجارية والورش

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضرورة استيفاء بعض المستندات أو صورة طبق الأصل منها ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية التجارية، مثل المحلات التجارية والورش وما في حكمها.

وتقدم "الوطن" لهذه الفئة المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي..

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء لمحلات التجارية

صورة تحقيق الشخصية للمنتفع (بطاقة الرقم القومي) بعد الاطلاع على الأصل.

موافقة الجهة المعنية على مزاولة النشاط، وفي حالة عدم وجودها يتم أخذ إقرار على طالب التغذية بأنه جار استخراجها.

أصل موافقة الأحياء بالنسبة للمدن والمجالس المحلية بالنسبة للقرى على توصيل الكهرباء استنادا لأحكام القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية.

أو موافقة جهاز المدينة المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمدن التي تنشئها هذه الهيئة.

أو موافقة هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الاستثمار بالنسبة للمشروعات الصناعية في المناطق الصناعية التي تتبعها.

صورة سند الملكية أو الحيازة موثقا متضمنا اسم طالب التغذية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، وفي حالة عدم توثيقه يتم أخذ إقرار كتابي على طالب التغذية أو وكيله بصحة ما ورد بهذا السند ومسؤوليته عما يتضمنه من بيانات.

صورة ترخيص النشاط أو مزاولة المهنة وكذا صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت، وإن لم توجد أي منها يكتفي بإقرار كتابي يوقع من طالب التغذية متضمنا نوع النشاط الذي سيستخدم الكهرباء من أجله، وأنه جار استخراج التراخيص اللازمة للنشاط أو مزاولة المهنة أو غيرها.