شعاع توفر خوذة لكشافي الكهرباء للوقاية من كورونا

وزعت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين بالشركة، وجرى توزيع الخوذة البلاستيكية على كشافين الكهرباء للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

وأكدت شعاع، انتظام العمل بين العاملين بالشركة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا وخلال أيام عيد الفطر المبارك، لضمان تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمواطنين في موعدها المحدد، وفقا لدورة القراءة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء حتى لا يؤثر سلبا على المواطنين.

وأعلنت الشركة التزامها الكامل بتعليمات وزارة الصحة والسكان الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تطهير وتعقيم مقر الشركة الرئيسي وجميع فروعها على مستوى الجمهورية، كما تم توفير الكمامات والمواد المطهرة للعاملين بالشركة بشكل عام والكشافين بشكل خاص، نظرا لأنهم الأكثر اختلاطا بالمواطنين.

وأكدت أنّ جميع القراءات التي يتم إحضارها يتم تسجيلها من خلال التقاط صوره لعداد الكهرباء، باستخدام برنامج القراءة الموحد، وإرسالها أونلاين إلى الإدارة التابع لها المشترك.