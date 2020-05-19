إزالة 6 مخالفات بناء بالمنوفية وضبط المخالفين من قبل النيابة العسكرية

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برئاسة الأستاذة هناء عقيلة رئيس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة سرس بقيادة الرائد مصطفى عباس والمهندسة مروة زهران نائب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والزراعة والإشغالات بحملة إزالات مكبرة بالمدينة.

وشملت الإزالة 6 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بزمام المدينة بإجمالي 650م ولم يتم تقديم طلبات تصالح بهذه المخالفات وقد تم التحفظ على المخالفين من قبل النيابة العسكرية وإلزامهم بدفع تكلفة الإزالة .

وشددت رئيس المدينة على إستمرار تلك الحملات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تأتي الحملات بناء على توجيهات اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون .