نائب محافظ المنوفية: هروب سيدة عجوز من المستشفى بعد سحب مسحة كورونا

كشف محمد موسى نائب محافظ المنوفية، تفاصيل هروب سيدة عجوز، بعد سحب مسحة كورونا منها.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هناك سيدة تبلغ من العمر 72 عاما، كانت فى زيارة أهل ذويها بالمحافظة، وعندما شعرت بالتعب ذهبت إلى حميات شبين الكوم، التى اشتبهت فى حالتها، وسحب الأطباء مسحة لها، وعند ذلك تملك السيدة الخوف، فغادرت المستشفى.

وأضاف أن السيدة من محافظة الجيزة، وتذكرة دخولها المستشفى مسجل بها كل بياناتها: "مديرية الصحة فى المنوفية أخطرت مديرية الصحة بالجيزة، بتفاصيل الواقعة، وعنوان السيدة التى فرت من المستشفى".

وتابع: "لا يوجد أى مبرر للشعور بالخذي أو الخوف، جراء الإصابة بفيروس كورونا.. الدولة المصرية حريصة على حياة المواطنين".

وأكد موسى، على وجود حرص وتنسيق بين مديرية الصحة في المنوفية، ومديرية صحة الجيزة، قال: "يوجد توجيهات صارمة جدا بضرورة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة".