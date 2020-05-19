جامعة المنوفية تناقش آليات إجراء الامتحانات بكلياتها

عقد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة عبر الانترنت للإحاطة بآخر المستجدات ومناقشة الموضوعات التى تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيا إنتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد ورفع البلاء عن البلاد.

وناقش مبارك خلال الاجتماع الضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم إتباعه خلال انعقاد الإمتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وآليات الاستعداد لعقد الامتحانات وجاهزية كل كلية لاستيعاب أعداد الطلاب وتوزيعهم باللجان على مسافة بينية مترين بين كل طالب والآخر، ووضع جداول مقترحة لإمتحانات طلاب السنوات النهائية، وتوفير عمليات التعقيم قبل وبعد انعقاد اللجان، موجها كل عميد بوضع خطته والتعاون بين جميع الكليات لوضع الجداول النهائية والاستعداد لبداية الامتحانات أول يوليو القادم.

كما أحاط مبارك العمداء بأهم الفعاليات التى تمت خلال الشهر وأهمها استقبال أفواج العالقين العائدين من الخارج وعددهم ٥٦٠ فرد بمدينة الأمل الجامعية كحجر صحي، ومتابعة تسكينهم وتوفير كافة الخدمات لهم، واستقبال الحالات الإيجابية بمدينة الزراعة الجديدة المستخدمة حاليا كمستشفى عزل تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، ومتواجد بها حاليا عدد ١٠٤ حالة حتى تاريخه، وتوجيه الشكر لفريق جامعة المنوفية الطبي المشارك في العمل بمستشفى العزل بالباجور بمناسبة انتهاء فترة تكليفهم بمستشفى العزل، وإرسال الدفعة الثانية لبدء العمل هناك.

كما أحاط العمداء بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تسوية حالة ٢٠٠ موظف بجامعة المنوفية ( ١٦٢ بقسم المستشفيات الجامعية، و٣٨ بقسم التعليم ) من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.