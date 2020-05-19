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"مياه القليوبية": حظر دخول منشآت الشركة بدون كمامة

كتب:

حسن صالح
07:57 م | الثلاثاء 19 مايو 2020
كمامة

كمامة

أصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قرارا بحظر دخول أي فرد من العاملين بالشركة أو من خارجها للديوان العام أو لأى فرع تابع للشركة شامل مراكز خدمة العملاء وإدارات الطوارئ دون إرتداء الكمامة.

وقال مجاهد فى بيان له اليوم إن القرار ياتى فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأكد مجاهد  على إدارات الأمن والشئون الادارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.