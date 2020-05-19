تركيا وكورونا.. قطع كهرباء ومياه ومعاملة مخالفي الحظر بوحشية

فترة "التطبيع مع الفيروس" تركت عشرات الأحياء التركية بدون كهرباء و مياه

مع تصريحات الحكومة التركية بالتطبيع مع فيروس كورونا المستجد، تركت العشرات من الأحياء في دريك وكيزيلتبه التابعتين لمدينة مردين التركية بدون كهرباء ولا مياه، لذلك تمرد سكان تلك الأحياء الذين قطعت عنهم المياه المتصلة بانقطاع الكهرباء ضد الوضع، مشيرين إلى أن محاصيلهم تتعرض للجفاف.

قامت شركة توزيع الكهرباء ديجلا التركية (DEDAŞ) بقطع الكهرباء عن أكثر من 40 من الأحياء الريفية التابعة لدوائر دريك، وكيزيلتبه التابعتين لمدينة مردين التركية عقب تصريحات الحكومة بـ"التطبيع" مع الفيروس.

وأشير إلى أن الانقطاع الذي حدث قبل 4 أيام سببه ديون فواتير كهرباء آبار مياه المزارعين"، ولكن تم قطع الكهرباء عن المنازل التي ليس عليها أي ديون بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحول المركزي.

لذلك لم تعمل مضخات المياه في بلدية مردين والتي تضخ المياه إلى الأحياء، وبقي سكان تلك الأحياء بدون ماء أو كهرباء، بالإضافة إلى جفاف المحاصيل التي زرعوها متكبدين آلاف الصعوبات.

الشرطة التركية تعامل المواطنين المخالفين لحظر التجوال في ظل أزمة كورونا كأسرى حرب

ندد نائب بلدية فان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي مراد سارساتش، بمعاملة الشرطة العدوانية تجاه المواطنين المدنيين، مشيرًا إلى أن الشرطة أثناء تطبيق مهامها تعامل المواطنين كما لو أنهم إرهابيون أو أسرى حرب.

وكان نائب بلدية فان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي مراد سارساتش، نشر فيديو عبر حسابه الخاص على تويتر، يبين معاملة الشرطة أثناء ضبطها المواطنين المخالفين لتدابير كورونا ومعاملتهم بشكل غير إنساني، ويتسم بالعدوانية.

وعلق مراد على الفيديو قائلًا "هل تمسكون بأسرى حرب؟ أليس من الممكن تطبيق السلطات الممنوحة لكم دون المساس بكرامة البشر وإذلالهم أليس كافيا بالنسبة لكم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والدستور؟".

ويتضح من مشاهد الفيديو إذلال الشرطة للمواطنين المدنيين؛ حيث تطالبهم بالوقوف بطريقة معينة، والصمت حتى يوجه إليهم الكلام.

Savaş esiri mi yakalıyorsunuz? Size verilen yetkileri, insanların onurunu zedelemeden, insanları aşağılamadan uygulamak bu kadar mı zor? Sadece Yasa da, kanun da öngörülen yaptırımları uygulamak bu kadar mı yetersiz geliyor size? pic.twitter.com/An5Ql0HLGd — Murat Sarısaç (@muratsarisac) May 18, 2020

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في تركيا إلى 4199 وعدد الإصابات الجديدة في الـ24 ساعة الماضية 1022

أعلن وزير الصحة التركي عن الإحصائيات اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد في تركيا، إذ بلغت الإصابات الجديدة آخر 24 ساعة في تركيا 1022 حالة إصابة ليصل إجمالي الإصابات في تركيا إلى 151 ألفا و615 إصابة، وسجلت الـ24 ساعة الأخيرة أيضا 28 حالة وفاة ليبلغ عدد وفيات كورونا بتركيا 4 آلاف 199 حالة وفاة.