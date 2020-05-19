نشرة أخبار تركيا.. تعيين وصاه على بلديات حزب معارض يثير غضب أوروبا

استنكر الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، تعيين وصاه من قبل الحكومة التركية علي البلديات التابعة للمعارضة.

وقال، إن القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها ضد البلديات التابعة للأحزاب المعارضة التركية، تعطي طابعًا أنها ذات دوافع سياسية، وتخلق قلقًا عميقًا.

وأشار "بوريل" الي تعيين وصاه على 5 بلديات تابعة لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض يوم الجمعة الماضي، ليصل بذلك عدد إقالات رؤساء البلديات في الجنوب الشرقي لتركيا منذ شهر أغسطس 2019 حتى الآن إلى 45 حالة إقالة.

ولفت "بوريل" الي اعتقال الآلاف من أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي والموظفين المحليين الذين تم انتخابهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في بيان مكتوب له: "كما للحكومة التركية الحق الشرعي في مكافحة الإرهاب، فهي عليها المسؤولية الكبرى لتطبيق ذلك بشكل يتوافق مع سيادة القانون وحقوق الإنسان والحقوق العامة، بما يكفله الدستور في إطار إلتزاماتها الدولية".

https://t24.com.tr/amp/haber/ab-den-hdp-li-belediyelere-kayyim-atanmasina-sert-tepki,879301