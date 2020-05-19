نشرة أخبار تركيا.. فرض حظر تجوال في العيد.. وكورونا يقتل 4171

أعلنت وزارة الصحة التركية على موقعها الرسمي، وكذلك وزير الصحة فخر الدين كوجا على حسابه في "تويتر"، أن عدد وفيات كورونا بلغ 4171 حالة وفاة.

وأوضح "كوجا"، أن 31 شخصًا آخرين حياتهم في آخر 24 ساعة، بينما وصلت حالات الإصابة إلى 150 ألف و593 حالة، مشيرًا إلى اكتشاف 1158 حالة إصابة في آخر 24 ساعة.

تطبيق حظر تجوال في أيام عيد الفطر المبارك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيتم تطبيق حظر التجوال في 81 محافظة في تركيا بأكملها خلال فترة عيد الفطر ابتداءًا من يوم وقفة العيد، وحتى نهاية عطلة العيد، كما أعلن عن تمديد حظر التجوال بين المدن التي تشمل 15 مقاطعة موبوؤه لمدة 15 يومًا أخرى.

وبحسب "أردوغان"، سيتم السماح لخروج كبار السن من هم فوق الـ 65 ابتداءً من يوم الأحد 24 مايو من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءًا، وستُفتح المساجد المستوفية للشروط من أجل إقامة صلاة الجمعة ابتداءًا من 29 مايو الجاري.

وقال أيضا إن 60 ألف سجين تم إرسالهم للإجازة في سجون مفتوحة بسبب الوباء.

وأدان أردوغان هجوم حزب العمل الكردستاني على مجموعات الدعم الاجتماعي التي تم تشكيلها من قبل وزارة الداخلية في "فان"، وقال إن هجوم أعضاء حزب الشعب الجمهوري في أضنة موجه لنفس الغاية، مشيرًا إلى أن الذين يربطون معذرتهم ودوافعهم بعوز الأمة، واحتياجاتها لم يكن ذلك التظاهر الكاذب كافيًا لتصديقهم.

وقال إن هؤلاء ذو العقلية القذرة قد كشفوا أنفسهم في هاتين الحادثتين، بعد أن أظهرنا تفوقنا في دعم الصحة والخبز والعمل للمواطنين، وسترى هذه التكتلات السياسية حساب هجومها على الدولة وموظفي الحكومة في الصناديق.

وأوضح أن هناك 3 أو 5 نواب ورئيس بلدية متهمون بالوقوع في هذا الحادث، ويبدو طريق هؤلاء الذين بدأوه كنواب في البرلمان سينتهي بانحرافات وتنظيمات إرهابية وتشويه لسمعة بلادهم، "أولئك الذين يتوقعون دائمًا حدوث كوارث وفوضى وانقلاب عسكري سيحصلون على الرد من الأمة"، كما هدد أردوغان الذين هربوا العملات الأجنبية إلى الخارج، قائلًا "إننا لن نكون رحماء معهم".

شركة فرنسية ضخمة توقف التعاملات بالليرة التركية

تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لأن يتم إدراجها في خط تبادل الدول الأجنبية، للتخفيف من مشكلة السيولة التي يسببها وباء الفيروس التاجي.

ومع ذلك، فإن الأبواب تغلق واحدًا تلو الآخر في وجه أنقرة، وفي حين لم يكن هناك نتيجة من الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، تلقت أنقرة الرد من البنك المركزي الأوروبي بالرفض، وبينما يستمر بحث أنقرة عن خطوط بديلة من خلال طرق مختلفة، قررت المؤسسة المصرفية العالمية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، وقف التعامل بالليرة التركية لمقايضة المعاملات، وذلك بعدما أوقفت شركتين أوروبيتين مهمتين التعامل بها.

القبض على عمدة بلدية أغدير

ضُبط يشار أكوش عمدة بلدية أغدير بعد أن فُصل من وظيفته منذ 15 يومًا من قبل وزارة الداخلية، وعُين واصيًا مكانه.

وظل يشار أكوش في مديرية الأمن ثلاثة أيام، ثم عُرض على المحكمة في صباح اليوم.

وبعد إفادته في النيابة، والتي قدمها ضد اتهامه بكونه عضو في منظمة إرهابية تم القبض عليه ووضعه في السجن، وتقرر أن يكون التحقيق سريًا في هذه القضية.

وقال "اكوش" أثناء القبض عليه "إننا لم نسرق أو نضرب أو نأكل، كما أننا لم نطعمكم، فهذه كانت المسأله بالنسبة لكم أننا لم نطعمكم أو نمكنكم، لكننا لن نركع أو ننحني، فقوتنا في شعبنا".. ومنعت الشرطة نواب حزب الشعوب الديمقراطي من النشر ضد اعتقال ياشار اكوش.

أوغلو : حليف أردوغان يخطط لانتخابات مبكرة

قال أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، إن دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومي الذي يريد تعديل 6 مواد مختلفة تمنع نقل النواب إلى الأحزب التي تم إنشاؤها حديثًا، يريد بذلك رسم الطريق إلى السلطة من جديد، وهذا يعني فتح الطريق أمام انتخابات مبكرة، ووجه كلامه إليه قائلًا "فإذا كانت نيتك فعلًا إجراء انتخابات جديدة فلتتفضل ولنذهب إلى انتخابات مبكرة".

وانتقد أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل، ورئيس الوزراء السابق، في حكومة أردوغان تصريحات دولت بهتشلي حليف أردوغان ورئيس حزب الحركة القومي، والتي تطالب بتعديل 6 مواد من قانون الانتخابات الخاصة بالنواب، وقال داوود أوغلو: "بادئ ذي بدء، نأمل أن يكون التغيير المطلوب في اتجاه المزيد من القانون والعدالة والشفافية والأخلاق والديمقراطية".

وأضاف: "لكن إذا كان هذا التغيير سيحول الأحزاب السياسية إلى هيكل هرمي مناهض للديمقراطية، وإذا كان يهدف إلى إزالة القوانين التي تحكم الديمقراطية للتضييق على النواب المستقلين وحرية التعبير، من أجل تعزيز سلطة النظام الحالي عن طريق لمس المحرمات، وتغيير القوانين على أن يكون المستقبل طاعة للنظم وليس تطبيق ديمقراطي، فإن حزب المستقبل سيكون ضد كل ذلك".

وتابع: "تجدون دائمًا حل مشكلاتكم أو أي موضوع فيه أزمة، إما بتغيير القواعد أو الغش أو تجنب العدالة، ومع هذه التغييرات تضع البلاد في اتجاه انتخابات مبكرة في فترة لايجب أن يكون فيها انتخابات مبكرة، فهل لديكم مسؤولية فعلا تجاه البلد؟ فأنتم تخافون من عملنا السياسي لكننا كحزب المستقبل لا نخاف من الانتخابات، فإذا كانت نيتك فعلا تجاه انتخابات مبكرة فلنذهب إلى انتخابات مبكرة".