الحلقة 26 من مسلسل سلطانة المعز.. غادة عبدالرازق تضرب ابنتها الهاربة

شهدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق، بمشاركة عدد من النجوم، إثارة كبيرة، بعد قيام سلطانة بالعثور على ابنتها الهاربة.

ملخص الحلقة 26 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الأحداث، بطلب شمس (محمد شاهين) من سلطانة، الزواج بـ"ورد" زوجة الراحل سلام، مؤكدا لها أنه يختلف تماما عن شقيقه نعيم (محمود عبد المغني)، لتطالبه سلطانة، بكتابة جميع أملاكها الذي أستولى عليها بمساعدة نعيم، كمهر لورد.

وعند عرض شمس الأمر على أشقائه، أثار غضب نعيم رافضا أن يقوم بذلك، ليدخل في مشادة معه مؤكدا أنه سيقوم بتنفيذ ذلك دون موافقتهم.

وبدأت سلطانة في استعادة محبيها في حارة المعز من جديد، حيث انضم إليها رضا، لتكشف له حقيقة متاجرة نعيم في الأعضاء، قبل أن يفاجئ خزاعة (محمد لطفي) الجميع بمحاولة التعدي عليه، قبل أن تتصدى له سلطانة بضربه بالقلم أمام الجميع.

واستمرت سلطانة في اكتساب ثقة أصدقائها من جديد، بعدما جاءت صديقتها المقربة كريمة (دينا) مبدية ندمها عما بدر منها في الفترة الماضية.

وأسدل الستار في الحلقة، على نصب أحد الأشخاص على بنت سلطانة وجو في العمل الذي كانا يقومان به، قبل أن تعثر عليها سلطانة وتقوم بضربها بالقلم.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.