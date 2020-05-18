الحلقة 25 من سلطانة المعز.. غادة عبدالرازق تقرر قتل شمس ثأرا لأخيها

شهدت الحلقة 25 من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق بمشاركة عدد كبير من النجوم، أحداثا ساخنة، إذ تقترب سلطانة من النجاح في استرداد حقها والنتقام من نعيم وعائلته.

ملخص الحلقة 25 من مسلسل سلطانة المعز

أول مفاجأة في الحقة كانت وصول الفتاة الأفريقية التي تعتبر آخر دليل في قضية الإتجار في البشر المتورط بها نعيم (محمود عبدالمغني)، إلى سلطانة (غادة عبدالرازق)، وإبداء رغبتها في مساعدتها لاسترداد حق سلام، الذي عرفت الفتاة أنه رجل طييب، ثم تستضيفها سلطانة في منزلها حتى يأتي دورها في المخطط.

تتصاعد الأحداث لتكتشف سلطانة أن شمس (محمد شاهين)، شقيق نعيم، هو الذي قتل شقيقها سلام بيديه، إذ نجحت في زرع جهاز تصنت في سيارة شريف، شريك العائلة، وسمعتهما وهما يتحدثان عن الأمر، وأن شمس نفذ قتل سلام بيديه لأنه يريد أن تصبح زوجته ورد من نصيبه هو.

بعدما تستمع سلطانة إلى حديث شمس وشريف، تقرر أن تنتقم بيديها هي الأخرى، وتقتل شمس بنفسها، واتفقت على ذلك مع حمدي (محمود البزاوي) الذي رفض في البداية ولكنه اقتنع، وقرر الثلاثي سلطانة وحمدي وورد، بدء مخطط جديد، مضمونة أن تتزوج ورد من شمس، وتطلب منه أولا أن يكتب كل ما سرقوه من سلطانة باسم ورد.

على الجانب الآخر، تستمر مخططات نعيم وأسرته في التنقيب عن الآثار والأعمال المشبوهة، إذ عادوا للإنجار في البشر بصفقة جديدة، وقطعوا شوطا كبيرا في الحفر تحت الأرض، حيث وجدوا بقايا جثة قديمة في طريقم، ظنوا أنها جثة والد نعيم في البداية، لكنهم وجدوا أنها لا تخصه.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.