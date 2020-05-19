بعد نجاحه في "فرصة تانية".. أحمد الشامي: اجتهدت في مذاكرة دور المحامي

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل فرصة تانية، والذي جسد فيه شخصية المحامي كمال، الذي يلعب دورا محوريا فى حياة زياد الشخصية التى يجسدها أحمد مجدي.

وقال الشامي لـ"الوطن": "عملت على نفسي كثيرا، واجتهدت وأخذت كورسات تمثيل عدة، والحمد لله ظهر ذلك خلال تجسيدي دور كمال في مسلسل فرصة تانية".

وأضاف: "لا أريد التسرع في البطولة المطلقة، فربما تكون هي المرحلة بعد القادمة حينما يتوافر المنتج الجيد والمؤلف والمخرج الشاطر".

مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، وأيتن عامر، وإدوارد، وأشرف زكي، وهبة عبد الغني، وأحمد مجدي، وأحمد الشامي، ومحمد دياب، ومحمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".