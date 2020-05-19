محمد عبدالرازق يكشف كواليس مشاركته بـ"الاختيار": حسيت بقيمة الجيش

كشف الفنان الشاب محمد عبدالرازق عن كواليس مشاركته بمسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي، حيث يقوم "عبد الرازق" بتأدية دور الرقيب محمد السيد الفرارجي، أحد الناجين من ملحمة كمين البرث، الحادث الذي استشهد به منسي برفقة الكثير من رجاله.

"الفرارجي" الحقيقي مقدرش يتكلم معايا ويحكيلي.. مشاعره لسة متأثرة

وأوضح عبدالرازق في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه قام بالتحضير للشخصية التي سيجسدها عن طريق جمع المعلومات قدر الإمكان عن البطل الفرارجي، على الرغم من كونه على قيد الحياة، ولكن مازالت الحادثة تؤثر نفسيا على البطل ولا يستطيع التماسك لرواية ما حدث أو الحديث عن ذكريات يوم الحادث الأليم، "مشاعره لسة متأثرة أوي باللي حصل، والموضوع صعب عليه وهو كل زمايله اللي طلعو من الحادثة"، ولكن ساعده في الاستعداد للشخصية ذلك بعض القادة ممن خدم معهم الفرارجي، ومحمد علي الحلواني "تايسون" وخالد السفاح، وهما مجندان نجوا أيضا من حادث كمين البرث، "كلمونا عن الشخصيات وتفاصيلها وأبعادهم النفسية وأماكنهم في الحادثة وكل واحد كان بيتصرف إزاي ودوره إيه في الحادثة وقبل الحادثة".

وأوضح عبدالرازق أنه يشعر بفخر كبير وشرف بالمشاركة في عمل وطني مثل مسلسل "الاختيار"، حتى ولو كان الدور الذي يجسده مساحته صغيرة، نظرا للتركيز الأكبر على شخصيات الشهداء "اتشرفت بالشغل في مسلسل الاختيار ودوري بيظهر في المداهمات والعمليات أكثر من الأوقات الأخرى خارج المداهمات، على الرغم من أن شخصية الفرارجي شخصية جيدة جدا فهو شخص محترم وكان يحب الجميع ولا يحب المشاكل، مكانش بيزعل حد منه وكان لطيف زي ما زمايله حكوا ومكانش بيتعامل مع العساكر بشكل وحش وكان مصاحب العساكر".

وأشار عبدالرازق إلى أنه لم يقض فترة الخدمة العسكرية ولم ينل هذا الشرف، "حسيت بفخر كبير أول مرة لبست الزي العسكري، وأنا بتعلم إزاي اتعامل مع السلاح والمدرعات والطوابير والاشتباكات والمداهمات، وكل ما يخص الحياة العسكرية واتعلمت كل اللي فاتني وكان من المفترض أتعلمه في الجيش، على الرغم إنه لما جه ميعاد التجنيد بتاعي كنت متخيل إنه عمري هيضيع، وخصوصا إني كنت مترشح ضابط احتياط، ولكني حسيت بقيمة البدلة العسكرية أول ما لبستها"، كاشفا أنه لا يحب تقصير شعره على الإطلاق، ولكنه بدأ الاستعداد لشخصية الرقيب الفرارجي بتقصير شعره بشكل كبير، ولم يضايقه ذلك على عكس الطبيعي "كنت مستمتع جدا والحلاق بيشيلي شعري اللي مبحبش أقصره خالص".

عبدالرازق: مسلسل الاختيار خلق حالة وطنية كبيرة

وشدد عبدالرازق على أن تجربته بالمسلسل كشفت له الإنساية الكبيرة في التعامل بين أفراد الجيش المصري والود الكبير بينهما على عكس ما كان يعتقد من شدة وصرامة وانطباعات أخرى كانت لديه عن الجيش المصري.

ولفت عبدالرازق إلى أنه عمل في مسلسل "تحت الأرض" مع الفنان أمير كرارة، ومسلسل "الاختيار" هو التجربة الثانية له مع كرارة، "بيقول عليا إني شاطر جدا وكان بيشجعني كتير وكان بيدعمني، هو شخص ودود وبيتعامل بحب مع كل الناس.. نجم كبير وإنسان تعب وروحه في الشغل عظيمة جدا".

وكشف عبدالرازق أنه لم يكن يتوقع أن مسلسل الاختيار سينجح كل هذا النجاح، "كنت متوقع إنه هينجح بس مش بالشكل العظيم ده، وكل اللي اشتغل في الاختيار كان مؤمن بالمسلسل والرسالة اللي بيقدمها المسلسل وعلشان كدا المسلسل نجح وخلق حالة وطنية كبيرة والناس حست بتضحيات الجيش، وكان لازم يكون في عمل بحجم الاختيار والممر قبله، علشان الناس تعرف الحرب والخطورة اللي الجيش بيواجهها".

الفنان محمد عبدالرازق سبق له وشارك بأدوار مؤثرة في مسلسل "فيفا أطاطا"، مسلسل "لأعلى سعر"، ومسلسل "بين السريات"، ومسلسل "فوق السحاب"، كما قام بعدد من الأعمال الفنية الأخرى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.