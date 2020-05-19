وصول 77 مصريا قادمين من جيبوتي والسودان لمطار مرسى علم الدولي

خضع المصريون العالقون في الخارج والقادمون عبر مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء للكشف الطبي بواسطة فرق من الحجر الصحى والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجار تسكينهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم.

واستقبلت سلطات مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة آير كايرو و عليها 77 راكبا مصريا قادمين من جيبوتى وجوبا والخرطوم من العالقين بالخارج، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت استقبلت سلطات مطار مرسى علم مساء اليوم الثلاثاء أيضا رحلة طيران قادمة من جدة وعلى متنها ٢٩٨ راكبا من المصريين العالقين في السعودية.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى اليوم لـ"الوطن" خضوع جميع الركاب العائدين من الخارج للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة أطقم طبية مخصصة من الحجر الصحى والطب الوقائي.

وأضافت أنه تم نقل جميع العائدين عبر أتوبيسات سياحية معقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم و ووضعهم تحت الحجر الصحي تحت إشراف طبي كامل والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.