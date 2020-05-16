صور.. طائرة المصريين العالقين بدبي تصل مطار مرسى علم

وصلت منذ قليل مطار مرسى علم الدولي رحلة طيران قادمة من دبي وعلى متنها 270 راكبا مصريا، من العالقين في الإمارات، ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لاستقبال العالقين في الخارج.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وهي ثاني الرحلات التي يستقبلها المطار حيث كانت الرحلة الأولى قادمة من جدة وعلى متنها 306 ركاب مصريين من العالقين بالسعودية.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح، أن جميع الركاب وطاقم الطائرة سيجري إخضاعهم للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائي، ووضعهم في الحجر الصحي 14 يومًا، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.