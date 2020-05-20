عشان توفر في الفاتورة.. نصائح يجب اتباعها عند استخدام التكييف

مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في الجو تزداد الرطوبة، فيلجأ الكثيرين إلى استخدام التكييف لتلطيف درجة الحرارة قدر الإمكان، مما يؤدي إلى زياده قيمة فاتورة الكهرباء بنسبة كبيرة،.

تستعرض "الوطن" نصائح جهاز حماية المستهلك لترشيد الكهرباء عند استخدام التكييف:

- عند شراء تكييف جديد، يجب الحرص على شراء نوع يحرص على توفير استهلاك الطاقة.

- اختيار سعة المكيف المناسبة لمساحة المكان، مع مراعاة أبعاد النوافذ والفتحات ومناخ المنطقة.

- ضرورة التأكد من سلامة الترموستات، لأنه المسؤول عن إيقاف الجهاز ذاتيا عندما تصل درجة حرارة هواء الحجرة إلى الدرجة التي تم ضبط الترموستات عندها.

- أنسب درجة حرارة تلائم جسم الإنسان يتم ضبط الترموستات عندها هي من 24-26 درجة مئوية.

- التأكد من إغلاق جميع الأبواب والنوافذ والفتحات حتى يظل الهواء بداخلها محتفظ بدرجة حرارته لمدة أطول.

- منع دخول أشعة الشمس، والحرص على عدم تسللها عبر النوافذ، لأنه يؤدي إلى زيادة درجة الحجرة المراد تكييف الهواء بها مما يؤدي إلى زيادة فترات عمل المكيف، لذلك يفضل استخدام الستائر أو الشيش لمنع دخول الشمس.

- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

- الحرص على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.

- الاهتمام بإجراء النظافة الدورية لفلتر الهواء، لأن انسداده يؤثر على جذب الهواء الساخن وبالتالي يستمر الجهاز في العمل فترة زمنية أطول.

- تشغيل جهاز التكييف عند الضرورة فقط، وإغلاق الجهاز عند انتهاء الغرض منه.

- الاهتمام بإجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المكيف لضمان الأداء الأمثل عند التشغيل.