"حرارة الجو" ربما تكون السبب.. القصة الكاملة لحريق مستشفى إمبابة

رحجت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، حول الحريق الذى اندلع أعلى سطح مبنى إدارى لمستشفى حميات امبابة، أن وراء اشتعال النيران ارتفاع حرارة الجو.

وكشفت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير المباحث، أن الحريق شب أعلى سطح المستشفى فى كمية من الأخشاب، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق بعد أن دفعت بـ 6 سيارات إطفاء واستمرت فى السيطرة قرابة 20 دقيقة، وأجرت عمليات تبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقلت لإجراء معاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفى حميات إمبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتمت السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد مجاهد على انتظام سير العمل بالمستشفى، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وقال الدكتور باسم عيسى مدير مستشفى حميات إمبابة، إن حريقا نشب في أحد مباني مستشفى حميات إمبابة، أثناء وقت الإفطار، دون الوقوف على أسباب الحريق حتى الآن.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا توجد إصابات داخل المستشفى، وجميع المرضى داخل المستشفى بخير.