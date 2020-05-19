"أخشاب على السطح".. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الحريق الذى اندلع أعلى سطح المبنى الاقتصادى لحميات إمبابة، كان بسبب كمية من الأخشاب، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر أو إصابات بشرية.

وشرحت التحريات والتحقيقات أنه فور تلقي البلاغ.. تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة إمبابة تحت قيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وتحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، وتم نشر القوات فى محيط الحادث، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء من رجال الحماية المدنية، وبدأت القوات فى التعامل مع الحريق، واستمرت قرابة 20 دقيقة حتى تمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وبدأت عمليات التبريد.

وقال الدكتور باسم عيسي، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن حريق نشب في أحد مباني مستشفى حميات إمبابة، أثناء وقت الإفطار، دون الوقوف على أسباب الحريق حتى الآن.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا يوجد اصابات داخل المستشفي وجميع المرضى داخل المستشفى بخير.