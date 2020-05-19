عاجل.. السيطرة على حريق مستشفى حميات إمبابة.. ولا خسائر أو إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب أعلى سطح مستشفى حميات إمبابة.. "خاص بالمبنى الاقتصادي"، وتبين من خلال الفحص والتحري أن الحريق اندلع فى كمية من الأخشاب أعلى سطح المبني، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات فى الأرواح.

وكان حريق قد اندلع اعلى سطح مبنى حميات إمبابة، وانتقل فريق من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مكان الواقعة، ولاتزال القوات تواصل البحث لمعرفة أسباب الحريق.