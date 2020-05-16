نائب مدير "حميات إمبابة" يقدم نصائح لتقليل أعداد المصابين بكورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه يجب على المواطنين مساعدة الأطباء في مواجهة فيروس كورونا، عن طريق اتباع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن المراحل الثلاث التي وضعتها الوزارة للتعايش مع الفيروس إذا جرى تنفيذها ستؤدي لانخفاض أعداد المصابين: "لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الأيام الجاية هتبقى كويسة".

وأضاف "الجارحي" خلال اتصال هاتفي بفضائية EXTRA NEWS، أنه يمكن إلغاء حظر التجوال ولكن بشرط التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامات في أماكن العمل والتزاحم، موضحا أن المواطن يمثل 80 من نسبة القضاء على فيروس كورونا، والنسبة الباقية للكشف، "نحتاج لمساعدة المواطن من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية".

وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة أن المواطنين أصبحوا مدركين لمدى خطورة فيروس كورونا، ولكن المشكلة تكمن في مدى التزامه بالإجراءات، هذا ما سيتضح في الفترة المقبلة، "حامل فيروس كورونا المؤذي هو اللي مش بيبان عليه الأعراض".