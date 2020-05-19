زراعة المنوفية: تحرير 4 الآف محضر بنطاق المحافظة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 4 الآف و108 محاضر تقسيم بزمام المحافظة علي مساحة إجمالية بلغت 837 فدانا و11 قيراطا و15 سهما، مشدداً علي تكثيف الأعمال لرصد المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين بتقسيم وبيع أي مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية وحفاظاً علي الرقعة الزراعية.

كما أشار المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بالمنوفية إلي تنفيذ إزالة لعدد 45 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 2 فدان و 9 قيراط و 20 سهم خلال الفترة من أول مايو الحالي وحتي أمس الإثنين وذلك من خلال الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على هيبة وحقوق الدولة ، ومؤكداً علي إستمرار الحملات والمتابعة الدورية للتصدي للمخالفين والتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير.

كما أكد مدير مديرية الزراعة علي الإنتهاء من حصاد 133 الف و 396 فدان من محصول القمح حتي الأحد الماضي بنسبة تنفيذ 100 % ، مشيراً إلي توريد ما يقرب من 121 ألف و 716 طن قمح بجهات التوريد ، ومؤكداً علي أن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

كما أضاف " الجمل " إلي أنه تم الإنتهاء من زراعة مساحة 944 فدان من محصول القطن من إجمالي المساحة المستهدف زراعتها بزمام المحافظة ، كما تم الإنتهاء من زراعة 71 ألف فدان من الذرة البيضاء و 46 ألف و 900 فدان من الذرة الصفراء بإجمالي مساحة 117 ألف و 900 فدان بنسبة تنفيذ 49 % من المساحة المستهدف زراعتها.

وقد أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة والمزارعين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم وكذا تقديم التوصيات الفنية للنهوض بقطاع الزراعة حفاظاً على الإنتاجية ، موضحاً أن قطاع الزراعة يتصدر أهم المقومات الاقتصادية للمحافظة.