وزير الطيران عن ضحايا طائرة باريس في ذكراها الرابعة: كانوا مثالا للتفاني في العمل

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لضحايا الحادث الأليم لطائرة مصرللطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس الي القاهرة في 19 من مايو عام 2016، تقدم الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء من الزملاء الأفاضل أبناء مصر للطيران والذين كانوا مثالاً للإخلاص والتفانى فى العمل.

كما تقدم بخالص المواساة لأسر ركاب الرحلة الذين فاضت روحهم جراء الحادث، وتوجه وزير الطيران المدنى بالدعاء إلى الله سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الدعاء لهم في هذه الأيام المباركة، وأن يتغمدهم الله جميعا في واسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر على فراقهم ووداعهم.

وأكد وزير الطيران على أن قطاع الطيران المدنى لا ينسى أبدا أبناءه وذويهم، وأن ذكراهم سوف تظل عالقة بأذهاننا مدى الدهر.

وكان العاملين بقطاع الطيران المدني سودوا صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم، تضامنا مع ذكرى مع ضحايا الحادث الأليم الرابعة، سائلين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر، وأن يقبلهم مع الشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.