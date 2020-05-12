صحة ميت غمر: سلبية حالتين وإيجابية اثنتين أخريين بكورونا

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر، بمحافظة الدقهلية، تسجيل حالتين إيجابيتين جديدتين لفيروس كورونا، أمس، بميت غمر، ليصل إجمالي الحالات الإيجابية لـ(21) حالة.

وبحسب ما كتبه "الطوبجي"، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن الحالات هي لسيدة عمرها 42 سنة، مقيمه بقرية "ميت محسن"، والأخرى لشاب عمره 35 سنة مقيم بـ"دقادوس".

وأضاف أنه تأكد سلامة وسلبية التحاليل الخاصة بالحالات الواردة من قريتي "كفر الشيخ هلال، وميت أشنا" بمركز أجا، ومحجوزة بمستشفى حميات ميت غمر، كما جار إعادة التحاليل الخاصة لفتاة من مدينة ميت غمر، عمرها 16 سنة.

وأشار إلى أنه في انتظار نتائج التحليلات الخاصة بـ5 حالات القادمة من (2 من دقادوس، وجصفا، وكفر ميت العز، وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، تم تحويله من مستشفى ميت غمر".

وأكد سلامة وشفاء 4 حالات، وخروجهم جميعا بسلامة الله إلى محل إقامتهم، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (10) حالات.

ودعا المواطنين إلى ضرورة التعاون والمساعدة، والحفاظ على صحتهم والالتزام قدر الإمكان بالتعليمات.