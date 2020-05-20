الحلقة 29 من مسلسل اللعبة.. وسيم ومازو مطالبان بقتل بعضهما

يواصل وسيم ومازو، محاولاتهما لاستعادة زوجاتهما إسراء وشيماء، بعدما انفصل كل منهما عن زوجته بسبب تعلقهما بـ اللعبة.

وبعدما تفشل محاولاتهما، يتجه وسيم للعمل في "مقلب زبالة" والإقامة به، خاصة بعدما ترك منزله وطرد من عمله على يد زوجته أيضًا.

على الجانب الآخر، يتجه مازو للإقامة عند صديقه سعدون، في الجراج الخاص بالعمارة التي يسكن بها.

وبينما يعاني الثنائي بعد طلاق زوجاتهما، يتواصل معهما الشخص المجهول المسؤول عن اللعبة، ويخبرهما أن التحدي الجديد عبارة عن فوز من ينجح في قتل الآخر، ليقرر الثنائي عدم الانصياع والامتناع عن خوض التحدي.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.