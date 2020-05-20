حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها، رسائلهم من الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بمراجعة خطواتك ولا تتخذ قرارات متسرعة كي لا تندم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني واليوم كن لبقا وتحرَّ الدقة في أقوالك لتصنع لنفسك مكانة مميزة لدى الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

رغم الضغوط تستطيع أن تتحرك كبطل وتتقدم بثقة وتقفز فوق العقبات، فقط تجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتكلم عن أخبارك وحافظ على اتزانك النفسي.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد يدعمك أناس مخلصون وتقضي أوقاتا ممتعة وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء.. واليوم تتحسن أحوالك وعلاقاتك تدريجيا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتوخي الحيطة والحذر، وانظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتأني في أقوالك وردود أفعالك وتجنب المغامرة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع وقد تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات وقد تحصل اليوم على مساعدات تفيدك في خطواتك القادمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع وعليك أن تراجع نفسك وتتصرف بهدوء ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تجنب القرارات الغير مدروسة، وكن مرنا فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك وقد يبعدك ذلك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

انتبه لحقوق الطرف الآخر ولا تتسرع في ردود أفعالك ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الخامس يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وقد يجمعك بالبعض مشاريع مشتركة ولقاءات مثيرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يرفع من معنوياتك وتبدو مفعما بطاقة عاطفية توجهها نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تعمل بحماس وتتكلم بثقة وتبرز مواهبك وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.