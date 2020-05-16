وزير السياحة: 3 شركات أجنبية للتفتيش على الفنادق أثناء التشغيل

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم عمل متابعة دورية للفنادق التي سيتم السماح لها بإعادة التشغيل واستقبال الزائرين مرة أخرى، فبعد أن يتم منح رخصة التشغيل لها من الثلاثة جهات "وزارة الصحة المصرية و وزارة السياحة والآثار وغرفة الفنادق"، سيتم التفيش عليها بشكل دوري.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض بشكل استثنائي في رمضان على شاشة "extra news"، أن هناك ثلاثة شركات أجنبية تم التعاقد معها عن طريق غرفة الفنادق، سيقوموا بالتفيش الدوري على الفنادق أثناء التشغيل.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن العالم أجمع بدأ يفتح أبواب السياحة مرة أخرى بضوابط واضحة جدًا ومعلنة، كما أن الضوابط التي قامت بها وزارة السياحة المصرية حظيت باحترام الجميع، كونها ضوابط قيمة جدًا، موجهًا الشكر والتقدير للمستثمرين في القطاع السياحة الذين تقبلوها.

وتابع: "الضوابط دي هتبقى فيها تكلفة على أصحاب الفنادق شوية، بس هما تفهموا الكلام ده، من بين الضوابط هو أن الشخص الذي يأتي من وادي النيل أو الدلتا أو أي مدينة خارج المدن الساحلية سيمكث فيها لمدة 60 يوما ويتم الاطمئنان على صحته قبل بدء عمله ثم الاطمئنان مرة أخرى على صحته عقب الانتهاء من الـ60 يوما قبل عودته إلى أهله".

وواصل: "هنلغي البوفية ونقلل الترابيزات، الطاقة الإشغالية للفندق هتبدأ بـ25% ثم سنرفع النسبة لمن يلتزم بالشروط إلى 50%، وهي ضوابط من الناحية الاقتصادية غير مربحة لأصحاب الفنادق، ولكنها تّعد إعادة تدريجية لحركة الحياة لهذا القطاع الذي توقف بالكامل منذ منتصف مارس".