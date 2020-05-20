الإسكندرية تشن حملة مكبرة للبناء المخالف وتزيل 53 طابقا بـ19 عقارا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تكثف جهودها لشن حملات إزالة موسعة على العقارات المخالفة بنطاق أحياء الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة وقرارات الحكومة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور، لاستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين .

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع تحت إشراف اللواء محمد عبد الله المشرف على الوحدة والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفني الهندسى بالمحافظة، حملة مكبرة بنطاق المحافظة وأزالت ٥٣ دورا بـ١٩ عقارا مخالفا، حيث شنت وحدة التدخل السريع فجر أمس بالتنسيق مع الجهات الأمنية وحي المنتزة ثان، حملة إزالة مكبرة تم خلالها البدء في إزالة الأدوار المخالفة بـ٣ عقارات بمنطقة الرحامنة، حيث بدأ تنفيد قرارات الإزالة لـ١٠ أدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل بعد تكية العشري، وكذا البدء في تنفيذ إزالة ٦ أدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع سيد أبو زيد متفرع من شارع الملاحة طريق مصطفى كامل فضلا عن إزالة حتى سطح الأرض للعقار الكائن بناصية ثاني شارع جهة اليمين من شارع سيد أبوزيد من شارع مصطفى كامل والمكون من أرضي ودور علوي بدون ترخيص.

وتوجهت وحدة التدخل السريع إلى ٤ عقارات بمنطقة طوسون، وهم العقار الكائن بشارع محمد موسى المتفرع من شارع ٢٥ منطقة المستشارين والعقار الكائن ثالث شارع يمين من شارع ١٦ المتفرع من شارع ٢٥ والعقار الثالث بشارع متفرع من شارع ١٠ وتم ازاله ستة أدوار من العقارين الاول والثانى والدور الأخير بالعقار الثالث وحوائط داخلية فى ١٢ دور بالإضافة إلى إزالة واجهة نفس العقار، كما تم ازالة الأعمال المخالفة المقامه بحق الارتفاع الخاص بإحدى الفيلات الواقعة داخل قرية المعمورة كما تم تسليم مقاول الإزالة الدور الثاني علوى بالعقار الكائن بشارع النحيله المعمورة قبلىتم التحفظ على المعدات المخالفة المستخدمة في البناء.

وفي نطاق حي شرق شنت الوحدة حملة إزالة لـ٣ عقارات بعزبة القلعة بمنطقة العوايد ، وتم تسليم مقاول الازاله ٣ أدوار مخالفة بالعقار ٣ شارع مسجد الخلفاء الراشدين كما تم تكسير الحوائط الداخليه فى بعض الوحدات السكنية للعقار، والبدء في إزالة دور مخالف بالعقار المجاور كما تم تسليم المقاول الأعمال المخالفة بالدور المخالف بالعقار الكائن بشارع قنال المحمودية بالقرب من شارع مسجد الخلفاء الراشدين.

وفي نطاق حي المنتزة أول توجهت وحده التدخل السريع بالمحافظة إلى العقار الكائن ٦٢ شارع عمر النجومى ، وتم تسليم مقاول الإزالة ٢ دور مخالف بالعقار لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهم كما تم فك الشده الخشبيه بالدور الأخير للعقار ١٠٩ شارع خالد بن الوليد ، وفي نطاق حي وسط تم ازاله اعمده الدور السادس بكل من العقار ١٣ ، ١٥ بدوى محرم بك والتحفط على المعدات المخالفة المستخدمة في البناء

وفي نطاق حي العجمي وتوجهت وحده التدخل السريع إلى حى العجمى وتم تسليم مقاول الإزالة الدورين العاشر والتاسع بالعقار الكائن بشارع الزهور بمنطقة أبو يوسف ، كما تم إزاله أعمدة الدور الرابع علوى بالعقار الكائن بأحد الشوارع المتفرعة من شارع درويش بمنطقة البيطاش ، كما تم ازاله أعمده الدور السابع علوى بالعقار ٣ شارع الاربعين بيانكى.