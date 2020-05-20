في الحلقة 27 من الاختيار.. منسي ورجاله يداهمون الإرهابيين في "البرث"

تبدأ الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الاختيار، بوصول كتيبة أحمد منسي، إلى كمين مربع البرث، حيث أقاموا بها معسكرا لهم وبدأوا الإعدادات الخاصة بهم فيه، في مطلع شهر رمضان 2017، حث يتبادل الجنود النكات وسط أجواء من المودة بالشهر الكريم.

وفي حوار بين المجندين أحدهما يخبر الآخر بمدى حبه للصاعقة وفرحته بالذهاب إلى سيناء.

بدأ المنسي ورجال الكتيبة 103 عملية مداهمة للإرهابيين فجرا، في وسط الجبل في منطقة البرث للانتقام من الإرهابيين.

وانتهت المداهمة بالقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية دون إصابة واحدة لرجال الجيش.